Зарина Ситдикова В Перми проведена обкатка новых трамвайных путей на улице Мира Следующая проверка уложенных рельсов пройдёт на улице Борчанинова Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Мовиста Регионы Пермь»

С 25 по 29 мая в Перми прошла обкатка реконструированных трамвайных путей на ул. Мира. Об этом сообщили в ООО «Мовиста Регионы Пермь», которое проводит масштабную модернизацию системы городского рельсового электротранспорта в рамках концессионного соглашения.

Как отметили в компании, при укладке трамвайных путей на ул. Мира были применены современные технологии. Вместо деревянных шпал с креозотом использовались более экологичные железобетонные брусья с полимерными накладками. По словам специалистов, это значительно продлит срок службы дороги.

Другая технология – бесшовное соединение рельсов с применением алюминотермитной сварки и виброизоляционных матов. Она позволит снизить уровень шума и колебаний при движении вагонов.

Кроме того, влияние климата на износ полотна уменьшат установленные на рельсы температурные компенсаторы.

По данным ООО «Мовиста Регионы Пермь», в ближайшее время начнётся обкатка путей на ул. Борчанинова, где продолжаются работы по обновлению путей.

Напомним, ремонт на ул. Мира стартовал в начале августа прошлого года. Для поездок в Осенцы был продлён маршрут автобуса № 62.

В рамках концессионного соглашения с ООО «Мовиста Регионы Пермь» в городе к 2025 году планируется отремонтировать 35 км путей, реконструировать семь подстанций и депо «Балатово», а также закупить 44 новых трамвайных вагона, из которых 30 уже прибыли. До конца 2024 года российский производитель «ПК Транспортные системы» соберёт и передаст в Пермь оставшиеся шесть «Львят».

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