На улице Борчининова в Перми укладывают новые рельсы для трамваев Работы ведутся в соответствии с графиком Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми продолжается реконструкция трамвайных путей на ул. Борчанинова. Как сообщили в гортрансе, работы ведутся в соответствии с планом.

На участке от ул. Пушкина до ул. Пермской проведён демонтаж старых путей и выемка грунта, уложено 0,9 км новых рельсов. На перекрестках улиц Борчанинова и Луначарского, Екатерининской и Пермской для обеспечения безопасности дорожного движения уложено временное покрытие из крупноразмерных плит.

На участке от ул. Пермской до ул. Ленина готовится основание и также начинается укладка рельсо-шпальной решётки.

Ремонт должен существенно улучшить качество поездки пассажиров на трамваях на данном отрезке пути. В департаменте напомнили, что последний раз данный участок ремонтировался 15 лет назад.

Работы начались с 18 марта и должны завершиться к началу лета.

Масштабную работу по модернизации трамвайного хозяйства в городе с 2023 года проводит ООО «Мовиста Регионы Пермь». Уже проведена реконструкция трамвайных путей на ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского, продолжаются работы на участках ул. Мира и ул. Дзержинского. На линии работает 30 новых вагонов.

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