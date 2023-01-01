Ремонт трамвайных путей на улице Мира в Перми начнётся 5 августа С 22 часов субботы будет остановлена движение трамваев №2 и №12 Поделиться Твитнуть

ул. Мира / фото: fotohost.ru

С 5 августа с 22:00 в Перми начнётся ремонт трамвайных путей на ул. Мира. С этого времени будет остановлена работа трамвайных маршрутов №2 и №12. С 6 августа для поездок в Осенцы пассажиры смогут воспользоваться автобусным маршрутом №62. Он будет продлён на время закрытия трамвайного сообщения.

Для поездок в направлении центра города пассажиры могут воспользоваться автобусными маршрутами №3, №3К, №10, №55 и №59. По всей протяжённости улицы Мира можно будет совершать поездки на маршрутах №13 и №13К. Также специалисты городского департамента транспорта анализируют необходимость корректировки расписания на других маршрутах.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Трамваи вернутся в Индустриальный район, как только появится возможность проезда реконструируемых участков. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно», — сообщили в гортрансе.

Реконструкцию трамвайных путей проводит ООО «Мовиста Регионы Пермь».

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