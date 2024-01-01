Прокуратура начала проверку по факту гибели на воде 14-летнего подростка в Прикамье Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Прокуратура Краснокамска Пермского края начала проверку по факту гибели несовершеннолетнего на воде.

Напомним, 14 июня в п. Майский 14-летний подросток утонул во время ныряния в пруду. Тело мальчика до сих пор не найдена, проводится поисковая операция.

«В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка действиям (бездействию) органа местного самоуправления по обеспечению безопасного отдыха и пребывания детей на водоемах и в иных общественных местах», — говорится в информации, распространённой надзорным органом. Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственными органами.

Напомним, проверку проводят следователи СУ СКР по Пермскому краю. По предварительным данным, несовершеннолетний находился у водоёма без присмотра взрослых. Он утонул, ныряя в воду с пирса.

Ранее сообщалось, что 9 июня в реке Пизь в Чайковском округе Пермского края утонул 15-летний подросток. Нырнув мальчик запутался в корягах и уже не смог подняться на поверхность.

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