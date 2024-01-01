В зоне СВО погиб Виктор Пепеляев из Нытвенского округа Пермского края Поделиться Твитнуть

Виктор Пепеляев

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В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Нытвенского округа Прикамья Виктор Пепеляев, об этом в соцсети ВКонтакте сообщили представители муниципалитета и выразили глубокие соболезнования семье, родным и близким военнослужащего.

«Осиротела Нытвенская земля ещё одним героем, погибшим в ходе специальной военной операции. Пришло известие о гибели нытвенца Виктора Васильевича Пепеляева, уроженца д. Ерши», — говорится в информации властей.

Рядовой Виктор Пепеляев служил механиком-водителем в мотострелковом (штурмовом) подразделении. При исполнении боевого задания он получил тяжелое ранение, от которого скончался 7 июня.

Церемония прощания состоится в с. Сергино 16 июня. Она начнётся в 10:00 в Сергинской школе по адресу: ул. Перспективы, 1, затем в 11 час. состоится гражданская панихида.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб другой житель Нытвенского округа Прикамья Михаил Аликин. Его похоронили в с. Мокино 15 июня.

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