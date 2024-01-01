В Пермском крае найден погибшим пропавший в начале недели 18-летний парень Поделиться Твитнуть

фото: поисковый отряд "Регион59"

В Пермском крае завершилась операция по поиску 18-летнего жителя Лысьвы. «Найден. Погиб, — объявили в поисковом отряде «Регион 59» вечером 14 июня. — Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты».

Молодой человек пропал вечером 10 июня. Последний раз живым его видели в 19:00. В 22 час. юноша перестал выходить на связь. В пятницу, 14 июня, объявлялся сбор добровольцев на поиски пропавшего.

Какую-либо информацию о причинах смерти и обстоятельствах обнаружения тела в отряде не приводят.

Ранее «Новый компаньон» писал, что власти Куединского округа официально объявили о том, что поиск 8-летней девочки, пропавшей по пути из Куеды в д. Трегубовка Пермского края, остановлен. Школьница с инвалидностью 2016 г.р. бесследно исчезла 13 июня. Вечером того же дня власти разместили в соцсетях сообщение следующего содержания: «Девочка нашлась! Жива!!! Благодарим всех за неравнодушие!».

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