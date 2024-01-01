В Пермском крае остановлен поиск 8-летней девочки, пропавшей по дороге в деревню Поделиться Твитнуть

Власти Куединского округа официально объявили о том, что поиск 8-летней девочки, пропавшей по пути из Куеды в дер. Трегубовка Пермского края, остановлен.

Школьница 2016 г.р. бесследно исчезла 13 июня. В ЕДДС Куединского округа рассказали, что девочка имеет инвалидность.

Вечером того же дня власти разместили в соцсетях сообщение следующего содержания: «Девочка нашлась! Жива!!! Благодарим всех за неравнодушие! Благодаря вам поиски закончились благополучно!»

Как уточнили perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю, ребёнок не пострадал, девочку нашли неравнодушные граждане.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми 10 июня нашли 16-летнего подростка, переставшего выходить на связь в конце мая. А днём ранее в поисковом отряде Пермского края рассказали о завершении поисков 15-летней девочки, которая исчезла в апреле. Оба найдены живыми, но обстоятельства не приводятся, так как это касается персональных данных несовершеннолетних.

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