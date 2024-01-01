В Перми нашли 16-летнего подростка, переставшего выходить на связь с конца мая Поделиться Твитнуть

фото: отряд И. Бухановой

В поисковом отряде имени Ирины Бухановой заявили, что 16-летнего подростка, переставшего выходить на связь в конце мая, нашли, но отказались комментировать случившееся, сославшись на конфиденциальность информации.

Единственное, что смогли рассказать поисковики 10 июня, что молодой человек жив.

В распространявшихся ориентировках, говорилось, что юноша пропал 27 мая.

Ранее, 9 июня, в поисковом отряде Пермского края рассказали о завершении поисков 15-летней девочки, которая исчезла в апреле 2024 года. Она также найдена живой, но обстоятельства не приводятся, так как это касается персональных данных несовершеннолетней.

Ещё об одном пропавшем 13-летнем мальчике «Новый компаньон» писал 7 июня. Его искали почти неделю и тоже нашли живым. Публикуя об этом пост ВКонтакте, координаторы поискового отряда имени Ирины Бухановой попросили подписчиков воздержаться от обсуждения.

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