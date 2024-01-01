Алёна Бронникова В Пермском крае нашли пропавшего 13-летнего подростка Владимира Попова искали почти неделю Поделиться Твитнуть

Пропавшего в Пермском крае 13-летнего подростка Владимира Попова нашли живым. Информация об этом появилась ВКонтакте 6 июня в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Волонтёры отметили, что не разглашают конфиденциальную информацию и не дают комментариев по поводу случившегося. Подписчиков попросили воздержаться от обсуждения.

Владимира Попова искали почти неделю. Он пропал 31 мая в Усть-Качке. Вечером ушёл из дома, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.

Тогда же сообщалось о пропаже в Перми 16-летнего подростка Андрея Полякова. Его поиски ведутся с конца мая. Он перестал выходить на связь после 27 числа, местонахождение до сих пор не установлено. Рост юноши — 163 см, спортивного телосложения, у него светло-русые волосы и тёмно-зелёные глаза.

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