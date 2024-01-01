Алёна Бронникова В Прикамье без вести пропали двое подростков 13 и 16 лет Одного из них ищут уже неделю Поделиться Твитнуть

В Прикамье ищут пропавших без вести на прошлой неделе подростков. Волонтёры поискового отряда имени Ирины Бухановой разместили 2 июня в соцсетях ориентировки.

Андрея Полякова из Перми ищут уже неделю. Шестнадцатилетний подросток перестал выходить на связь 27 мая. Его рост — 163 см, спортивного телосложения, у него светло-русые волосы и тёмно-зелёные глаза. Одежда, в которой он может быть, неизвестна.

Группа "Поисковый отряд имени Ирины Бухановой" ВКонтакте

Владимир Попов из Усть-Качки пропал 31 мая. Сообщается, что вечером он ушёл из дома по ул. Новый посёлок, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Подростку 13 лет, его рост — 160 см, среднего телосложения, волосы чёрные, глаза тёмно-карие, на правой щеке и справа над губой — родинки. Был одет в белую или бело-чёрную футболку, серо-голубую толстовку, голубые джинсы и голубые с чёрным кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об их местоположении, просят свясообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: (342) 204-49-04 или 102.

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