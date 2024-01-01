В ночь на 16 июня в Перми ограничат стоянку транспорта на Монастырской улице Ограничения будут действовать почти сутки Поделиться Твитнуть

С часа ночи 16 июня и до полуночи 17 июня в Перми временно ограничивается остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Монастырской (на участке от ул. Монастырской, 2 до ул. Максима Горького), а также на проезде от ул. Советской до Завода Шпагина.

Кроме того, с 16:00 16 июня до 00:00 17 июня здесь будет полностью прекращено движение всех видов транспорта.

Напомним, вечером 16 июня на набережной Перми стартует Летний фестиваль «Город встреч». Как сообщили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении культурно-массового мероприятия.

Ранее в мэрии рассказали, что с 16 час. 16 июня вносится ряд изменений в работу общественного транспорта. Работа нескольких автобусных и трамвайных маршрутов продлевается, при этом автобусы маршрутов №3, 51 и 71, которые в обычном режиме доезжают до станции Пермь I, укорачиваются до остановки «Сквер имени Решетникова». Для следования в центр города пассажирам будет необходимо совершать посадку на нечетной стороне ул. Монастырской (у «Дома со львами»).

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