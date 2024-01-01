В Перми 16 июня изменится движение общественного транспорта Это связано с проведением фестиваля «Город встреч» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В воскресенье, 16 июня, в связи с проведением в Перми летнего фестиваля «Город встреч», вносится ряд изменений в работу общественного транспорта, об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на городской дептранс.

Так как основные мероприятия на набережной Перми запланированы в вечернее время, продлевается работа ряда автобусных маршрутов. Кроме того, в районе Станции Пермь I будет частично ограничивается движение транспорта.

Так, в период с 16:00 до 00:00 автобусы маршрутов №3, 51 и 71 укорачиваются до остановки «Сквер имени Решетникова». Для следования в центр города пассажирам будет необходимо совершать посадку на нечетной стороне ул. Монастырской (у «Дома со львами»).

Также продлевается работа автобусов №10, 14, 50, 60, 68 и 72 — они будут развозить зрителей от остановки «ЦУМ». В правобережную часть города от остановки «Улица Окулова» можно будет уехать на автобусах №15, 20, 53 и 60.

Кроме того, можно воспользоваться трамваями №4, 5 и 7 от остановки «Улица Максима Горького». Транспортные средства будут отправляться по мере загрузки салона.

Другие маршруты будут работать в обычном режиме.

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