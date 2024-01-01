14 июня этого года стало самым жарким в Перми за всё время метеонаблюдений Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В пятницу, 14 июня, в Перми установлен второй в этом месяце суточный рекорд тепла. Максимальная температура воздуха составила +33°, это на 0,3° выше прежнего рекорда, который был зафиксирован в 1998 году. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Выше +33° было вчера также в Осе и Чайковском, где отмечен максимум +33,6°. На севере и северо-западе Пермского края из-за облачности было значительно прохладнее.

Кроме того, 14 июня, по данным метеостанции Березники, в районе 17.00 был отмечен шквал: скорость ветра достигала 25 м/с. Данных об ущербе пока не поступало.

Напомним, 12 июня в Перми также был уставлен рекорд по максимальной температуре воздуха. Столбики термометров поднялись тогда до отметки +32,7°, это на 1,3° больше достижения 1998 года.

По прогнозам метеорологов, сильная жара в регионе продержится до воскресенья, 16 июня. По предварительным данным, температура воздуха в большинстве территорий поднимется выше отметки +30°. Среднесуточная температура воздуха ожидается на семь и более градусов выше климатической нормы.

В МЧС рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. При разведении костров, открытого огня в парках и на сельхозугодьях, а также при топке печей необходимо быть предельно аккуратными.

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