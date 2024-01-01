В Перми 12 июня установлен температурный рекорд Поделиться Твитнуть

В День города 12 июня в Перми уставлен рекорд по максимальной температуре воздуха. Столбики термометров поднялись до отметки +32,7°, это на 1,3° больше достижения 1998 года. Об этом сообщили в Пермском ЦГМС.

По прогнозам метеорологов, сильная жара в регионе продержится ещё несколько дней. Самым жарким днём может стать пятница 14 июня. По предварительным данным, температура воздуха в ряде территорий может подняться до +36° и до +33° в Перми.

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждали жителей региона о прогнозируемых опасных метеорологических явлениях, связанных с аномально жаркой погодой 12-16 июня. На севере высокая температура может сопровождаться ливнями, грозами, шквалом. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 7 и более градусов выше климатической нормы. В МЧС рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. При разведении костров, открытого огня в парках и на сельхозугодьях, а также при топке печей необходимо быть предельно аккуратными.

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