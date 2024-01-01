Алёна Бронникова Под конец недели жителей Пермского края ожидает жара выше 30 градусов В пятницу возможно установление нового суточного рекорда Поделиться Твитнуть

ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей региона о прогнозируемых опасных метеорологических явлениях, связанных с аномально жаркой погодой 12-16 июня. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 7 и более градусов выше климатической нормы. По данным Пермского ЦГМС, в пятницу и субботу 14-15 июня местами на территории региона столбики термометров могут подняться до +34...+36°.

В МЧС рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. При разведении костров, открытого огня в парках и на сельхозугодьях, а также при топке печей в банях необходимо быть предельно аккуратными.

Ранее сообщалось, что 12 и 13 июня вся территория края окажется в тропической воздушной массе, а 14 июня может стать самым жарким днём недели. Как и ожидалось, в День города в Перми был побит суточный рекорд тепла для этого дня, установленный в 1998 году. Тогда он составлял +31,4°. Максимальная температура воздуха 12 июня 2024 года составила +32,7°. Синоптики не исключают также в пятницу установление нового суточного рекорда.





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