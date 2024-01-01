Пермский край накроет первая сильная волна жары В течение четырёх дней температура будет превышать +30 градусов Поделиться Твитнуть

Предстоящая неделя в Пермском крае отметится первой в году сильной волной жары, которая придёт в регион со стороны Волгоградской и Астраханской областей. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В течение трёх-четырёх дней дневная температура воздуха в Прикамье будет превышать +30˚, а пик жары можно ожидать 14 июня. Среднесуточная температура на пике потепления будет выше нормы почти на 10˚.

«Нынешний жаркий период будет отличаться от прошлогодних волн жары высокой влажностью воздуха. В результате ощущаемая температура будет выше фактической», — добавили учёные.

В понедельник температура воздуха днём ещё будет комфортной: +20…+25˚ по краю и до +23˚ в Перми.

Во вторник начнётся повышение температуры. На крайнем юго-западе потеплеет до +29˚, на остальной территории будет +22…+27˚ и +25…+27˚ в Перми.

В выходной, 12 июня, вся территория края окажется в тропической воздушной массе. На большей части края ожидается малооблачная погода без осадков. Температура днём может достичь +32˚. В Перми ожидается суточный рекорд тепла для этого дня: он был установлен в 1998 году и составляет +31,4˚. На севере края возможны сильные грозы с градом и шквалами.

13 июня ситуация существенно не изменится. Днём по краю ожидается +30…+33˚ (на севере на три градуса прохладнее), в Перми будет +31… +33˚.

Пятница, 14 июня, может стать самым жарким днём недели. В регионе днём будет +29…+34˚, в Перми +32…+34˚.

Относительно погоды в выходные пока есть неопределённость. Возможно небольшое похолодание и грозовая активность в Перми.

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