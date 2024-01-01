Алёна Бронникова Экоактивисты обратились к губернатору по бесхозному складу нефтепродуктов в Перми Заброшенный объект находится рядом с Егошихой Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница Надежды Баглей ВКонтакте

Пермские экоактивисты обратились к губернатору Дмитрию Махонину с просьбой принять меры по ликвидации заброшенного склада бочек с нефтепродуктами рядом с трамвайным мостом на Разгуляе в Перми. Внимание к проблеме привлекла координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей.

На личной странице ВКонтакте 12 июня она опубликовала запись о том, что ещё в марте вблизи речки Егошихи были найдены заброшенные гаражи, в которых хранятся вскрытые бочки с антикоррозийным веществом «Оремин» и смазочно-охлаждающей жидкостью «Велс-1». Нефтепродукты выливаются из бочек и попадают в грунт, загрязняя почву и грунтовые воды.

Общественница направила обращения в краевое минприроды, Росприроднадзор и Госинспекцию по экологии и природопользованию региона, однако необходимых мер для решения проблемы до сих не принято. Собственником участка, где находятся гаражи, по её словам, является краевое правительство. Земля была изъята для государственных и муниципальных нужд.

«Направляю сигнал лично губернатору Дмитрию Махонину. Если не начнётся ликвидации разлива нефтепродуктов на Егошихе, то, видимо, уже буду обращаться в МЧС России, если Пермь сама не может спасти свою речку», — написала Баглей.

Она рассказала, что специалисты говорят о необходимости создания песчаной дамбы для предупреждения разливов опасных продуктов и привлечения к их ликвидации квалифицированных специалистов и техники.

Пользователи соцсети поддержали Баглей. В этот же день на странице Дмитрия Махонина в комментариях к одному из постов они обратили внимание главы региона на данную проблему. Пресс-служба администрации Перми ответила, что в настоящий момент администрация Ленинского района ведёт работу по признанию гаражей бесхозяйными объектами. Средства в бюджете на их демонтаж и вывоз бочек не предусмотрены.

Напомним, в марте жительница Перми стала свидетельницей того, как в микрорайоне Владимирский (недалеко от пешеходного моста через Гусянку) "Камаз" слил в реку мазут, что привело к гибели нескольких живущих в водоёме птиц. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Тогда же общественники рассказали о найденном в районе Разгуляя гараже с проткнутыми бочками, откуда сочилась маслянистая жидкость с резким запахом нефтепродуктов.

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