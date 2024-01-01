Стали известны подробности загрязнения в Перми реки Гусянки мазутом В результате происшествия пострадали утки, несколько птиц погибло Поделиться Твитнуть

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«Новому компаньону» стали известны подробности загрязнения реки Гусянка и гибели уток в микрорайоне Владимирский в Перми. На глазах местной жительницы ранним утром 17 марта Камаз недалеко от пешеходного моста слил в реку мазут.

Всё случилось в тот момент, когда местная жительница гуляла там с собакой. Вода из-за мазута стала маслянистой. В результате происшествия пострадали несколько уток, которые собираются там зимой десятками.

Одну из уток девушка достала из реки и пыталась отмыть. Это не помогло, и птица погибла на её руках. Пермячка вернулась к месту происшествия около 16 часов, запах мазута на тот момент всё ещё присутствовал.

Кроме того, общественники обратили внимание ещё на один случай загрязнения нефтепродуктами. Так, рядом с трамвайным мостом на Разгуляе был найден гараж с проткнутыми бочками, откуда сочилась маслянистая жидкость. Экоактивисты обратились к минприроды с просьбой проверить информацию.

Накануне стало известно, что у реки Гусянки жители Перми нашли испачканных в мазуте уток. Фото пострадавших птиц появились в местных соцсетях. Несколько особей погибло. Природоохранная инспекция взяла обращение в работу.

Водный объект находится в границах ООПТ. Информация о загрязнении была передана в государственную инспекцию Пермского края по экологии и краевое министерство природных ресурсов. В минприроды запланировали выезд инспектора на место ЧП 18 марта.





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