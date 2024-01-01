Жители Перми обнаружили уток, погибших из-за слива мазута в реку Гусянку Экоактивисты обратились в Росприроднадзор Поделиться Твитнуть

Группа "Подслушано Загарье" ВКонтакте

Пермяки 17 марта обнаружили в микрорайоне Загарье испачканных в мазуте уток. Фото пострадавших птиц выложили в местных соцсетях. По информации авторов постов, некоторые утки выжить не смогли.

«Несколько уточек погибло, так как они были все в мазуте, чёрные, даже двигаться не могли. Сегодня утром в речку Гусянка у моста, где живут наши уточки, какая-то машина слила мазут», — сообщается в публикации группы «Подслушано Загарье» ВКонтакте.

Кроме того, автор отмечает, что этот случай уже не первый. В комментариях к посту пермская экоактивистка Надежда Баглей рассказала, что сообщила о происшествии в природоохранную инспекцию, обращение взяли в работу. Она попросила также уточнить количество пострадавших птиц и выложить фото местности с загрязнением.

«Это особо охраняемая природная территория краевого значения. Нужно сделать всё, чтобы виновник был найден и наказан. Ну, и птицам помочь, конечно», — добавила она.

«Новый компаньон» направил запрос в региональный Росприроднадзор и государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края. На момент публикации ответ не был получен.





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