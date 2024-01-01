По факту загрязнения реки Гусянка и гибели уток в Перми возбуждено уголовное дело Инцидент произошёл 17 марта Поделиться Твитнуть

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По результатам прокурорской проверки в связи с загрязнением особо охраняемой природной территории в Перми возбуждено уголовное дело. Речь идёт о попадании нефтепродуктов в реку Гусянка в Свердловском районе города — данный водный объект с прилегающими территориями отнесён к особо охраняемой природной территории регионального значения — экологическому парку «Егошихинская долина». Об этом сообщили в Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что неустановленные пока лица слили в реку нефтепродукты, что явилось причиной гибели зимующих там уток, а также значительного загрязнения водоохранной зоны.

Дело возбуждено по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемой природной территории, повлекшее причинение значительного ущерба).

Ранее «Новый компаньон» уже сообщал подробности загрязнения реки Гусянка и гибели уток в микрорайоне Владимирский в Перми.

На глазах местной жительницы ранним утром 17 марта «КАМАЗ» недалеко от пешеходного моста слил в реку мазут. Вода из-за него стала маслянистой. В результате происшествия пострадали птицы. Одну из уток девушка достала из реки и пыталась отмыть. Но это не помогло, и птица погибла. Всего, по разным оценкам, погибло до десяти пернатых. Фото пострадавших птиц публиковались в соцсетях.

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