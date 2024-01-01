Темой одного из номеров шоу-открытия фестиваля «Город встреч» будут Алые Паруса События начнутся с 8 вечера в воскресенье Поделиться Твитнуть

Фестиваль «Город встреч» начнется 16 июня с эксклюзивного шоу-открытия, которое пройдёт на набережной. Режиссером выступил Илья Авербух. Сценой и танцевальной площадкой станет круизный теплоход, на котором выступят более ста пермских коллективов и хедлайнеры шоу: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

По словам Ильи Авербуха, шоу станет уникальным как для пермяков, так и для самих хедлайнеров, поскольку оно пройдёт единожды и больше не повторится в точности.

Кроме того, режиссёры фестиваля выразили надежду на то, что фестиваль «Город встреч» пройдёт и в следующем году. Он останется визитной карточкой Перми. Ежегодный фестиваль станет точкой притяжения и будет стимулировать развитие туризма в крае.

Илья Авербух также рассказал о том, что темой одного из номеров станут Алые Паруса, поскольку писатель Александр Грин бывал в Пермском крае и путешествовал по нашему региону. Существует даже история, что именно здесь он начал сочинять свои первые сказки.

Напомним, второй фестиваль «Город встреч» пройдёт в Перми с 16 июня по 24 августа. Он будет посвящён Году семьи. Шоу-открытие состоится в 20:00 у причалов рядом с арт-объектом «Счастье не за горами». Сценой для театрализованного представления станет круизный теплоход.





После шоу-открытия фестиваль «Город встреч» продолжится на эспланаде.

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