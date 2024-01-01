Алёна Бронникова Хэдлайнерами открытия фестиваля в Перми станут Владимир Пресняков и Наталья Подольская «Город встреч» стартует 16 июня Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Стали известны имена хэдлайнеров открытия летнего фестиваля «Город встреч» в Перми, который в этом году будет проводиться второй раз. Как рассказала 11 июня на заседании краевого правительства министр культуры Прикамья Алла Платонова, ими станут Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Летний фестиваль стартует 16 июня и завершится 24 августа. В этом году он будет посвящён Году семьи. Шоу-открытие состоится в 20:00, как и в прошлом году, оно пройдёт на территории Речного вокзала, рядом с арт-объектом «Счастье не за горами». Сценой для театрализованного представления станет круизный теплоход. Вместе с Пресняковым и Подольской выступят более 100 представителей пермских творческих коллективов, которые уже больше месяца репетируют с лучшими российскими хореографами.

«Выбор хэдлайнеров не случаен. Одна из самых известных российских семейных пар расскажет разные истории любви, чтобы в Год семьи ещё раз напомнить, как важно ценить и беречь тех, кто рядом», — объяснила министр.

В этот же день на главной площадке фестиваля, расположенной на эспланаде, пройдут и другие мероприятия в рамках специальной программы. Режиссёром открытия выступил Илья Авербух.

Как отметила Алла Платонова, все события фестиваля в этом году будут организованы для разных категорий зрителей — как для детей, так и для старшего поколения пермяков. В программу войдут традиционные, такие как бал выпускников, и специальные мероприятия. Генеральным продюсером, как и в прошлом году, стала Наталья Галкина. Полную программу фестиваля представят на следующей неделе.

Впервые фестиваль «Город встреч» прошёл в прошлом году в Перми. Он был приурочен к 300-летию города. В его рамках состоялось более 20 событий: концерт этнической музыки, спектакли, мастерские, визуальные и звуковые шоу. На открытии выступила группа «Чайф». Позже краевые власти приняли решение сделать его ежегодным. Из регионального бюджета на его проведение в этом году выделено 154,4 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.