С 17 июня начинаются прямые авиаперелёты из Ижевска в Пермь Полётная программа рассчитана до октября Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Ижавиа» объявила об открытии прямого авиасообщения с Пермью. Рейсы I8-4245 Ижевск—Пермь будут выполняться по 17-м числам каждого месяца с июня по октябрь 2024 года, рейсы I8-4246 Пермь—Ижевск — по 18-м числам месяца.

Стоимость билетов — от 3 до 4,5 тыс. руб. в одну сторону. Тариф «Эконом-Стандарт» включает в себя бесплатный провоз багажа до 10 кг, а тариф «Эконом-Плюс» — до 20 кг.

Рейсы будут выполняться на самолёте Як-42. Время в пути — 50 минут.

Информация о прямых рейсах между Пермью и Ижевском на сайте аэропорта Большое Савино пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что в расписании международного аэропорта Большое Савино появились июльские рейсы египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines из Перми на курорт Шарм-эль-Шейх. Согласно указанным данным, вылеты назначены на 5, 16 и 26 июля. Рейсы будут осуществляться на самолётах Airbus A321. По времени перелёт займёт около пяти часов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.