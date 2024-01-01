У мэрии Перми нет планов возобновлять движение трамваев №11 и 12 Пока не закончится реконструкция улицы Карпинского Поделиться Твитнуть

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе администрации Перми, на сегодняшний день у городских властей нет планов возобновления движения трамвайных маршрутов №11 и 12 до окончания реконструкции ул. Карпинского.

«В случае, если они будут изменены, об этом будет объявлено дополнительно», — отметили в мэрии.

Как ранее писал «Новый компаньон» в связи с реконструкцией путепровода по ул. Карпинского над Транссибирской магистралью было перестроено движение общественного и личного транспорта.

В связи с перестройкой схемы движения общественного транспорта в городском дептрансе рекомендовали пермякам для поездок в Индустриальный район выбирать автобусные маршруты, следующие по переходу Стахановская—Чкалова, где организована выделенная полоса для общественного транспорта. Это маршруты №4, 11, 13, 27 и 62.

Реконструкцию участке ул. Карпинского от ул. Мира до ш. Космонавтов планируется завершить к осени 2025 года.

Напомним, кроме этого, в рамках трёхстороннего концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы» в Перми ремонтируется 35 км трамвайных путей и модернизируется сопутствующая инфраструктура. Эти работы стартовали в начале 2023 года. На сегодняшний день они завершены на ул. Куйбышева и продолжаются на ул. Мира, ул. Борчанинова и ул. Дзержинского.

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