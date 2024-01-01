Зарина Ситдикова В Перми запустят вечернюю электричку для зрителей шоу-открытия фестиваля «Город встреч» Старт событию будет дан на концерте с участием Владимира Преснякова и Натальи Подольской Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Для гостей мероприятия, которое 16 июня откроет в Перми большой летний фестиваль «Город встреч» (0+), будет запущена вечерняя электричка. Об этом сообщили в Пермской пригородной компании (ППК).

Напомним, второй фестиваль «Город встреч» пройдёт в Перми с 16 июня по 24 августа. Он будет посвящён Году семьи. Шоу-открытие состоится в 20:00 у причалов рядом с арт-объектом «Счастье не за горами». Сценой для театрализованного представления станет круизный теплоход. Хэдлайнерами события станут Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

После завершения концерта в сторону Гайвы в 22:40 отправится городская электричка сообщением Пермь II — Кабельная. Поезд будет следовать с остановками на станциях:

— Пермь I в 22:46, отправление в 22:50 (посадка с двух платформ, будут открыты все двери);

— Мотовилиха в 22:56 – 22:57;

— Молодёжная в 23:06 – 23:07;

— Лёвшино 23:10 – 23:18;

— Кабельная 23:28 – 23:38.

Затем электричка отправится в обратную сторону. Как отметили в Пермской пригородной компании, билеты на рейс можно приобрести в мобильном приложении «РЖД–пассажирам».

В ППК также обратились к жителям с настоятельной просьбой не смотреть за концертом с железнодорожных путей. Это опасно для жизни!

В День города также был осуществлён вечерний рейс на железной дороге. Электричка проехала по кольцевому маршруту и провезла более 600 пассажиров.

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