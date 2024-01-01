Зарина Ситдикова В Пермском крае отменили летний рок-фестиваль «Небеска» Билеты на событие предлагается сдать или использовать при посещении другого мероприятия Поделиться Твитнуть

Организационный комитет рок-фестиваля «Небеска» (16+), который планировалось провести в Пермском крае 26 и 27 июля, сообщил об отмене мероприятия. Информация об этом опубликована на официальной странице события ВКонтакте.

По данным организаторов, фестиваль не состоится по независящим от них причинам.

«Мы сделали всё возможное, чтобы фестиваль состоялся. Но есть обстоятельства, на которые мы повлиять не в силах… Благодарим каждого, кто верил в нас! Приносим свои извинения партнёрам и коллегам!» — написано в сообщении.

Ожидалось, что рок-фестиваль «Небеска» пройдёт на аэродроме Мыльники в Кунгуре и будет посвящён авиационной теме. На нём должны были выступить группы «Бур любви» (Самара), ViNo (Пермь), «ASKатели приключений» (Пермь), М.Д.Х. (Киров), «Гаврилов» (Челябинск) и «Альбион» (Пермь). Хэдлайнерами события должны были стать группы «Бригадный подряд» и «Гудтаймс».

Билеты на фестиваль организаторы предлагают использовать при посещении фестиваля PENNOE FEST | ПЕННОЕ ФЕСТ (18+), либо вернуть за полную стоимость через систему, в которой они приобретались.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», с 12 по 14 июля в д. Тёплая Кунгурского округа Пермского края пройдёт фестиваль воздухоплавания 2024 года «ПроНебо» (0+).

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