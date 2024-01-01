Парламент Прикамья поддержал законопроекты об изменении налоговой системы РФ Поправки затронут ставки НДФЛ, налог на прибыль организаций и УСН Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на внеочередном заседании 13 июня рассмотрели направленные Госдумой проекты федеральных законов о внесении изменений в налоговую систему РФ. По итогам встречи все инициативы были поддержаны.

Министерство финансов РФ предложило пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. В частности, проектом предлагается установить ставку НДФЛ на уровне 18% для лиц с годовым доходом от 5 до 20 млн руб., для людей с доходами от 20 до 50 млн руб. — 20%, а с доходами свыше 50 млн руб. — 22%. Для тех, чей доход ниже 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн в год) ставка сохранится на уровне 13%.

Повышенный налог будет начисляться не со всей суммы дохода, а с части, которая превышает порог. При этом доходы участников СВО в виде денежного довольствия и других дополнительных выплат под повышение НДФЛ не попадают. Из документа следует, что прогрессивное налогообложение затронет 2 млн человек из 64 млн работающего населения.

Документом также предлагается увеличить пороги упрощённой системы налогообложения (УСН) по доходам до 450 млн руб. и основным средствам до 200 млн руб. с введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн руб. Как отметила первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина, подавляющее большинство организаций это не затронет.

Ставка по имущественному налогу для собственников дорогостоящих объектов, стоимость которых превышает 300 млн руб., может вырасти с 2 до 2,5%. В Пермском крае всего 120 таких объектов. Кроме того, минфин предложил увеличить налог на добычу полезных ископаемых, например, НДПИ для производителей калийных удобрений — в 2,3 раза.

Помимо этого, Госдума внесла на рассмотрение проект о налоговой выплате семьям с двумя и более детьми. Семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, смогут получить выплату в размере 7% уплаченного НДФЛ. Фактическая налоговая ставка для семьи в таком случае составит 6% вместо 13%.

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