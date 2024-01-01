Алёна Бронникова Депутаты рассмотрят проекты федеральных законов на внеочередном заседании ЗС Прикамья Заседание состоится 13 июня Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Госдума направила в Законодательное собрание Пермского края проекты законов об изменении налоговой системы РФ. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, депутаты рассмотрят инициативу на внеочередном заседании 13 июня.

Помимо этого, Госдума внесла на рассмотрение проект федерального закона о налоговой выплате семьям с двумя и более детьми. В случае его принятия на федеральном уровне семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, смогут получить выплату в размере 7% уплаченного НДФЛ. Фактическая налоговая ставка для семьи в таком случае составит 6% вместо 13%.

«Например, если в 2025 году зарплата каждого из родителей 35 тыс. руб., в семье с двумя детьми экономия от применения налогового вычета составит 13,1 тыс. руб. (6552 руб. на каждого), а семейная выплата — 51,7 тыс. руб. (25 872 руб. каждому). Таким образом, суммарная поддержка составит 64,8 тыс. руб.», — отметили в краевом заксобрании.

На внеочередном заседании Законодательного собрания Прикамья депутаты обсудят и примут решения по вопросу поддержки предложенных федеральных инициатив.

В конце мая Министерство финансов РФ внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. В документе, в частности, предлагается повысить ставку НДФЛ для ряда категорий граждан до 18-22%.

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