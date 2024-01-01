Минфин предложил повысить НДФЛ для ряда категорий граждан до 18-22% Пакет поправок по совершенствованию налоговой системы поступил в кабмин Поделиться Твитнуть

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Министерство финансов РФ внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. В документе, в частности, предлагается установить ставку НДФЛ на уровне 18% для лиц с годовым доходом от 5 млн до 20 млн руб., для людей с доходами от 20 до 50 млн руб. НДФЛ составит 20%, а с доходами свыше 50 млн руб. — 22%. Также предлагается снизить порог годового дохода для применения повышенной ставки НДФЛ в 15% с 5 млн до 2,4 млн руб.

Остальных граждан налоговые изменения не коснутся. Как следует из документа минфина, прогрессивное налогообложение затронет 2 млн человек из 64 млн работающего населения.

Также министерство предлагает ввести налоговые вычеты по НДФЛ для граждан при прохождении ежегодной диспансеризации и сдаче нормативов ГТО.

Семьи с двумя и более детьми и душевым доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов смогут рассчитывать на налоговый вычет для снижения их НДФЛ до 6%.

Ведомство предложило увеличить пороги упрощённой системы налогообложения (УСН) по доходам до 450 млн руб. и основным средствам до 200 млн руб. с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн руб.

Бизнесу хотят предоставить альтернативу по выплате НДС на его выбор: либо общий режим со ставкой 20% (для определенной категории товаров 10% ) и всеми вычетами, либо 5% НДС без права на вычеты при выручке 60-250 млн руб. и 7% при выручке 250-450 млн руб.

Также минфин предлагает увеличить налог на добычу полезных ископаемых в отраслях, где рентабельность бизнеса существенно превышают средние значения по экономике в два и более раза. Так, например, НДПИ для производителей калийных удобрений предлагается повысить в 2,3 раза.

Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию.

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