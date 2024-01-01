В Большой Соснове похоронили участника СВО из Прикамья Даниила Кувалова Ему было 23 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Большесосновского муниципального округа

В Большесосновском мунициальном округе 12 июня состоялось прощание с 23-летним участником спецоперации Даниилом Куваловым, который погиб во время боевого задания. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на местные власти.

Даниил Кувалов родился 21 апреля 2001 года. Окончил девять классов Черновской средней школы.

В местной администрации рассказали, что Даниил вырос в неполной семье и был верной опорой для мамы в работе по хозяйству и в воспитании младших братьев.

Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ во время срочной службы в армии и погиб в ходе спецоперации.

Администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Напомним, сегодня, 13 июня, похоронили также уроженца Березников рядового Алексея Новинькова. Прощание с ним прошло в Культурно-деловом центре. Обстоятельства его гибели не раскрывались. Администрация Березников выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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