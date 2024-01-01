Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский хор выступает на Красной площади Хор «Млада» принимает участие в праздничном концерте вместе с Газмановым, Валерией и другими звёздами эстрады Поделиться Твитнуть

Пермский хор «Млада» принимает участие в праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади. Такой чести пермский коллектив удостоился после победы во всероссийском конкурсе «Битва хоров», который состоялся в марте этого года в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи.

На главной сцене страны «Млада» под руководством Ольги Выгузовой исполнит две популярные композиции в эксклюзивных аранжировках.

Известно, что в праздничном концерте примут участие известные российские артисты: SHAMAN, Олег Газманов, Валерия, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Лариса Долина, Дима Билан, Александр Розенбаум и другие.

Как уже сообщалось, хэдлайнером праздничного концерта в Перми в это день выступит Игорь Саруханов.

Ровно год назад, во время празднования 300-летия Перми руководитель хора «Млада» Ольга Выгузова была признана Почётным гражданином города.

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