Глава Перми Алексей Дёмкин вручил регалии новым почётным гражданам города Награждение состоялось на приёме в честь 300-летия Перми в ДК им. Солдатова Поделиться Твитнуть

Алёна Морозова

В понедельник, 12 июня, на приёме в честь 300-летия Перми во Дворце культуры им. Солдатова глава города Алексей Дёмкин наградил пермяков, которые в этом году были удостоены звания «Почётный гражданин города Перми». Как напомнили в пресс-службе администрации, звание присваивается за особые выдающиеся личные заслуги и исключительные достижения, способствующие развитию города, росту его авторитета в России и за рубежом.

В частности, регалии были вручены Ольге Выгузовой — заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, художественному руководителю и главному дирижёру «Академического хора «Млада». Под её руководством артисты хора с успехом выступают на самых престижных российских и европейских сценах с сольными концертами.

Администрация Перми

Также звание «Почётный гражданин города Перми» было присвоено председателю правления региональной общественной организации «Пермское землячество», президенту акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» Андрею Кузяеву. «Большую часть жизни Андрея Равелевича занимает общественная деятельность, меценатство, создание многих важных патриотических и социальных проектов», — говорится в сообщении администрации.

Администрация Перми

В ответном слове Андрей Кузяев признался, что это самая главная в его жизни награда: «Очень часто судьба меня ставила «на перелом». Я уезжал из Перми, возвращался... Но я всегда знал, что мои дороги начинаются и заканчиваются в Перми. Последние семь лет, которые мне жизнь предоставила, чтобы работать для Перми, для пермяков, сосредоточиться на своём любимом городе, были наполнены невероятным трудом и невероятным счастьем быть вместе со своим народом. Я хочу сказать: служил, служу и буду служить Перми и пермякам!»

Глава Перми Алексей Дёмкин вручил Ольге Выгузовой и Андрею Кузяеву нагрудные знаки, удостоверения и дипломы.

«Они искренне радеют за город, являются настоящими локомотивами многих позитивных изменений в городе. Испытываю настоящую гордость за то, что являюсь их современником!» — добавил градоначальник.

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