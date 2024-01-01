Алёна Бронникова Мэр Североднецка Николай Моргунов поздравил Пермь с Днём города Он представил разработанный северодонецкими художниками герб, символизирующий дружбу регионов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава администрации Северодонецка Николай Моргунов поздравил Пермь с Днём города в своём telegram-канале. Он отметил, что почти за два года работы с Пермским краем Северодонецк и столица Прикамья стали братскими городами. Он выразил благодарность всем работающим на территории Северодонецка пермякам и лично губернатору Дмитрию Махонину.

«Так совпало, что 12 июня — это не только День России, но и День города Перми. Пермь, как я сам убедился в этом году, удивительно красивый город, столица нашего региона-шефа Пермского края. Это город гостеприимных, щедрых, душевных людей, которые никогда не бросают своих и всегда готовы помочь. Живи и процветай, Пермский край! С днëм рождения, Пермь — столица Прикамья!» — написал Николай Моргунов.

Глава Северодонецка также опубликовал импровизированный герб «Пермь — Северодонецк», символизирующий дружбу регионов, который создали художники городского округа. На гербе изображены пермский медведь и северодонецкий сокол-сапсан. Вместе они олицетворяют «тёплые, доверительные и плодотворные взаимоотношения».

Напомним, в 2022 году Пермский край и Северодонецк подписали соглашение, согласно которому органы власти, предприятия, организации и жители Прикамья оказывают городу в ЛНР всестороннюю помощь. Регион участвует в восстановлении и ремонте домов, объектов социальной сферы, содействует в налаживании системы здравоохранения, направляет гуманитарную помощь и пр.

В День города 12 июня в Перми запланировано около 60 праздничных мероприятий во всех районах. В течение дня пермяков ждут открытие набережной Камы в Кировском районе, парад трамваев, концертная программа «Энергия жизни», а также праздничный салют.

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