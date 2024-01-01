Алёна Бронникова В Пермском крае разработают аналог Пушкинской карты для семей участников СВО Глава региона поручил проработать этот вопрос минкульту Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Пермском крае может появиться аналог Пушкинской карты для семей участников специальной военной операции. Соответствующее поручение краевому минкульту дал губернатор Дмитрий Махонин во время заседания правительства 11 июня.

Во время доклада об итогах работы «Комитета семей воинов Отечества» в Пермском крае руководитель регионального отделения Ирина Ермакова рассказала об организации юридической, психологической помощи и досуга для семей участников СВО. Она поблагодарила краевые и муниципальные власти за предоставление билетов в учреждения культуры и отметила, что билетами обеспечиваются все желающие.

«Мы выдаём билеты всем, обеспечиваем ими всех желающих. И втайне мечтаем, что появится какой-то единый ресурс по доступному досугу для семей участников СВО, либо что-то вроде карты наподобие Пушкинской, — это было бы здорово», — добавила она.

По окончании доклада Дмитрий Махонин обратился к минкульту с поручением начать проработку вопроса относительно аналога Пушкинской карты и сообщил, что у него появились идеи в данном направлении.

Проект «Пушкинская карта» действует с 1 сентября 2021 года. Карту может получить через «Госуслуги. Культура» каждый гражданин РФ 14-22 лет. На эту карту зачисляется по 5 тыс. руб., деньги можно потратить только на посещение мероприятий сферы культуры — театральных спектаклей, музейных экспозиций, выставок, концертов, экскурсий, кинопоказов.

К концу 2022 года к проекту подключились все муниципалитеты Пермского края. На 1 июля прошлого года количество пользователей достигло 59% от общего числа входящих в эту возрастную категорию жителей региона. Количество событий, доступных по Пушкинской карте, превысило 5,5 тыс.

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