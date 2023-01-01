Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Более половины молодых людей в Пермском крае пользуются Пушкинской картой Лидер – Чайковский, аутсайдер – Суксун Поделиться Твитнуть

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, которые оформили Пушкинскую карту и пользуются ею для доступа к культурным мероприятиям, по данным на 1 июля 2023 года достигло 59 % от общего числа жителей Пермского края, входящих в эту возрастную категорию. Общее количество держателей карт достигло 147 398 человек. Об этом сообщила на заседании Совета глав муниципалитетов Пермского края глава краевого минкульта Алла Платонова.

По словам министра культуры Пермского края, количество событий, доступных по Пушкинской карте, стремительно увеличивается: если в 2021 году их прошло 285, то на 1 июля 2023 года насчитывается уже более 5,5 тыс.

К концу 2022 года все муниципалитеты Пермского края подключились к проекту «Пушкинская карта», и это, по словам Аллы Платоновой, очень хороший результат. Однако ещё не все учреждения культуры, работающие на территории региона, включены в программу: на сегодняшний день таких учреждений 194, и здесь, по словам министра, «есть, над чем работать». Алла Платонова попросила у глав муниципалитетов подключиться к работе с программой, чтобы все учреждения — библиотеки, клубы, школы искусств и другие — в неё зашли.

В федеральном рейтинге регионов по работе с «Пушкинской картой» Пермский край поднялся с 46 места (на 31 декабря 2021 года) на 16 место (на 1 июля 2023 года), однако по объёму привлечённых средств существенно отстаёт от лидеров: так, Республика Татарстан освоила более 200 млн руб. в рамках программы, Самарская область — 111 млн руб., а Пермский край — около 85 млн руб.

Лидерами по привлечению средств программы «Пушкинская карта» являются театры: у них — 53 % от общего дохода по программе; бесспорный лидер — Пермский театр юного зрителя, который привлёк за 2022 год 6 124 880 руб., что неудивительно, поскольку театр работает с целевой аудиторией программы. Особый успех у Лысьвенского театра драмы им. Анатолия Савина, который занял, неожиданно для многих, одну из высших строчек рейтинга учреждений с результатом в 2 899 500 руб. за 2022 год, опередив многие пермские театры.

Музеи и галереи занимают 8 % от общей суммы средств, собранных за 2022 год, и в этой категории один из лучших результатов у Березниковского историко-художественного музея им. И. Ф. Коновалова, который заработал по «Пушкинской карте» 781 925 руб. за год.

Из муниципалитетов Пермского края лидерами по работе с «Пушкинской картой» являются Чайковский городской округ, Березники и Лысьвенский городской округ. Эта тройка неизменна — в 2022 году лидеры были те же, что и в первом полугодии 2023 года. Мощный рост показателей обнаружен в Кунгуре, который поднялся с девятого места в 2022 году на шестое по сумме собранных средств, при этом стал абсолютным лидером по количеству внесённых в программу мероприятий — их на счету Кунгура 144 за полгода, тогда как у лидера по сборам — Чайковского — всего 41.

Среди явных аутсайдеров из муниципальных образований — Суксун: там за время действия программы был приобретён по «Пушкинской карте» один билет за 150 рублей. «Видимо, сотрудник тестировал на своём ребёнка», — предположила Алла Платонова. Даже такой маленький муниципалитет, как Кочёво, существенно его опережает: здесь было собрано 203 460 руб., а это, как напомнила Алла Платонова, федеральные средства, которые идут на развитие сферы культуры.

Алла Платонова предложила главам муниципалитетов обеспечить стопроцентное подключение муниципальных учреждений культуры к программе до 22 декабря 2023 года. Минкульт готов помогать в достижении этой цели: «Если учреждения начнут отказываться, всех отправляйте к нам», — предлагает министр.

Кроме того, минкульт рекомендует внести в показатели эффективности руководителей учреждений культуры показатели по «Пушкинской карте», а ради привлечения зрителей использовать ресурс краевых учреждений для организации гастролей и выездных мероприятий.

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