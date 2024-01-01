Алёна Бронникова Губернатор Прикамья поручил привлечь к ответственности руководство МСК «Энергия» Администрация не получила вовремя разрешение на открытие бассейна Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому минспорта привлечь к дисциплинарной ответственности руководство ГБУ ДО ПК «СШ «Академия игровых видов спорта», на баланс которого был передан обновлённый МСК «Энергия». На заседании регионального правительства он обратил внимание участников, что после официального открытия бассейн в спорткомплексе не начал работу, как планировалось, 10 июня.

Он рассказал, что семьи, которые заранее приобрели билеты на посещение бассейна в «Энергии», пришли в день открытия и обнаружили, что комплекс закрыт. Причину этого им объяснить никто не смог.

«Оказывается, горе-администраторы не удосужились разрешение на открытие бассейна получить вовремя и проинформировать людей, что работа бассейна не будет вовремя запущена. Прошу "Академию игровых видов спорта" привлечь к дисциплинарной ответственности. Такие люди, как директор академии, — не попутчики нам. И здесь надо точно принимать кадровые решения. Должна быть выстроена нормальная кадровая работа, особенно для тех подведомственных учреждений, которые мы построили к 300-летию Перми», — высказался глава региона.

Он также поручил минспорта компенсировать неудобства для тех, кто оплатил посещение бассейна, а МИРС — проверить работу сервисов общения с потребителями услуг спортивных объектов, чтобы наладить с ними взаимоотношения.

Многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» после масштабной реконструкции открылся в марте 2024 года. Стоимость работ оценивалась в 2 млрд руб. Объект был передан на баланс ГБУ ДО ПК «СШ «Академия игровых видов спорта».

После открытия бассейн не начал работу. Администрация ссылалась на необходимость заключения Роспотребнадзора о соответствии качества воды санитарным нормам. В министерстве спорта Пермского края в конце мая анонсировали открытие 10 июня.

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