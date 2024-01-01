В Перми спорткомплекс «Энергия» передали на баланс края Откроется СК после ряда проверок Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Спортивный комплекс «Энергия» передан на баланс краевого государственного бюджетного образовательного учреждения «Академия игровых видов спорта». Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили в министерстве спорта Пермского края.

В ведомстве заявили, что тренировки и соревнования в «Энергии» можно будет начать после проверки правоохранительных органов и получения паспортов безопасности, также Роспотребнадзор должен проверить качество воды в бассейне. Все процедуры планируется завершить к концу весны.

В спортивном комплексе на ул. Советской проведена масштабная реконструкция. В четырёхэтажном здании «Энергии» есть два универсальных зала, в том числе первый в Прикамье зал для гандбола. В спорткомплексе также есть бассейн, тренажёрный зал, фитнес-зал, залы для единоборств и бокса, а на крыше появились три теннисных корта. В спортивном центре есть беговая дорожка, футбольное поле и стадион с мобильными трибунами.

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