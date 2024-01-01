В Перми спорткомплекс «Энергия» передали на баланс края
Откроется СК после ряда проверок
Спортивный комплекс «Энергия» передан на баланс краевого государственного бюджетного образовательного учреждения «Академия игровых видов спорта». Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили в министерстве спорта Пермского края.
В ведомстве заявили, что тренировки и соревнования в «Энергии» можно будет начать после проверки правоохранительных органов и получения паспортов безопасности, также Роспотребнадзор должен проверить качество воды в бассейне. Все процедуры планируется завершить к концу весны.
В спортивном комплексе на ул. Советской проведена масштабная реконструкция. В четырёхэтажном здании «Энергии» есть два универсальных зала, в том числе первый в Прикамье зал для гандбола. В спорткомплексе также есть бассейн, тренажёрный зал, фитнес-зал, залы для единоборств и бокса, а на крыше появились три теннисных корта. В спортивном центре есть беговая дорожка, футбольное поле и стадион с мобильными трибунами.
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