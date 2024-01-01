Бассейн в новом пермском МСК «Энергия» заработает 10 июня В ближайшие дни начнётся запись детей на тренировки Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

С 10 июня начнётся обучение детей плаванию в новом МСК «Энергия» по адресу: Пермь, ул. Советская 100. Об этом сообщили в минспорта региона. Ранее бассейн не работал. Администрация ссылалась на необходимость получения заключения Роспотребнадзора о соответствии качества воды санитарным нормам.

Запись будет организована 2, 3 и 4 июня в фойе бассейна с 16.00 до 20.00 (вход со стороны Свято-Троицкого кафедрального собора).

Напомним, МСК «Энергия» площадью около 17 тыс. кв. м открылся 13 марта 2024 года. В четырёхэтажном здании многофункционального спортивного комплекса расположены два универсальных спортивных зала, бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажёрный и фитнес-залы, залы для единоборств и бокса, а на эксплуатируемой кровле обустроены три теннисных корта. На территории спорткомплекса разместился стадион с беговыми дорожками, футбольное поле и мобильные трибуны.

Возведение объекта началось в январе 2022 года. Стоимость оценивалась в 2 млрд руб. Из них 220 млн руб. выделено из федерального бюджета в рамках проекта «Спорт — норма жизни».

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