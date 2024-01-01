На автодороге Пермь—Екатеринбург «Субару» врезался в грузовик Водителя легкового автомобиля увезли в больницу Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТК ВЕТТА

Утром 10 июня на трассе Пермь—Екатеринбург в районе п. Шадейка произошла жёсткая авария: водитель автомобиля «Субару» столкнулся с КамАЗом во время обгона. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

По данным ГИБДД, ДТП произошло в 6:40, когда на 80 км автомобиль «Субару» совершал обгон.

«Водитель 1985 г.р. допустил столкновение с обгоняемым КАМАЗом. Оба автомобиля вылетели в кювет и опрокинулись. В аварии пострадал водитель «Субару», — пояснили в ведомстве.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия и проводят проверку.

Напомним, ночью 9 июня на автодороге в Горнозаводском округе произошло смертельное ДТП. На автодороге Горнозаводск—гр. Свердловской обл. двигался автомобиль «Лада Гранда» под управлением водителя 1981 г.р. Предварительно установлено, что на 60 км водитель допустил наезд на пешехода — мужчину 1977 г.р., который шёл навстречу движению транспортных средств, без световозвращающих элементов на одежде. Пешеход от полученных травм скончался.

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