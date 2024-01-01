В Горнозаводском округе Пермского края водитель насмерть сбил пешехода Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Ночью на дороге в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в управлении ГИБДД по региону.

В воскресенье, 9 июня, около 2.30 по автодороге Горнозаводск—гр. Свердловской обл. двигался автомобиль «Лада Гранда» под управлением водителя 1981 г.р. Предварительно установлено, что на 60 км водитель допустил наезд на пешехода — мужчину 1977 г.р., который шёл навстречу движению транспортных средств, без световозвращающих элементов на одежде. Пешеход от полученных травм скончался.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

«Уважаемые участники дорожного движения! Неукоснительно соблюдайте Правила дородного движения! Не выезжаете на полосу, предназначенную для встречного движения, не убедившись в безопасности своего манёвра. Соблюдайте скоростной режим. Не допускайте управления транспортным средством в состоянии опьянения. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — обратились к жителям Прикамья в пресс-службе краевой ГАИ.

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