В Перми сервис кикшеринга будет судиться с мэрией Оспаривается запрет на электросамокаты в центре города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Представители компании «МТС Юрент», которая занимается арендой электросамокатов в Перми, обратилась с иском в Пермский краевой суд. Прокатчики хотят оспорить изменения в правилах благоустройства, запрещающие парковку электросамокатов в центре города. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании.

«Мы считаем, что ограничения СИМ в центре города приносят неудобства жителям города, которые предпочитают использовать средства индивидуальной мобильности в повседневной жизни. Нашу позицию поддерживают городская и краевая прокуратуры, а также жители города, для которых электросамокат — в первую очередь, средство передвижения», — пояснили в пресс-службе.

По данным компании, более 80% поездок пермяки совершают по транспортному сценарию, то есть добираются на средствах индивидуальной мобильности от дома до работы (до спортзала, до остановок общественного транспорта).

В прошлом году электросамокатами активно пользовались в центральной части города на фоне плотного потока автомобилей в часы-пик.

Напомним, в конце мая франчайзи сервиса кикшеринга «Юрент» (компания предоставляет услуги в Перми) обратилась к гендиректору и председателю правления Корпорации МСП Александру Исаевичу с просьбой помочь разрешить спорную ситуацию с пермскими властями.





Об истории конфликта сервисов проката электросамокатов и чиновников мэрии читайте в нашем материале «Покатались — и хватит!»

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