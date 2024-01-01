Максим Артамонов Покатались — и хватит! Вслед за электросамокатами городские власти планируют убрать с центральных улиц и электровелосипеды Поделиться Твитнуть

В конце апреля компания Whoosh разместила на улицах Перми электровелосипеды, которые пришли на смену самокатам после запрета парковать их в центре города. Администрация Перми отреагировала незамедлительно: на сайте мэрии был опубликован проект постановления, согласно которому можно будет принудительно эвакуировать на штрафстоянки «бесконтрольные средства передвижения» (БСП). К ним будут относиться велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и ИП для целей шеринга.

Устанавливается размер платы за перемещение одного БСП в сумме 1,5 тыс. руб. Плата за хранение одного БСП — 100 руб. в день. Иными словами, владелец или арендатор электровелосипеда должен будет заплатить минимум 1,6 тыс. руб., если его средство передвижения по какой-либо причине отвезут на штрафстоянку.

В городской администрации такие меры объяснили жалобами пермяков, которые замечают, что «электровелосипеды оказываются бесконтрольно брошенными в неположенных местах».

«За прошедшие дни работы в городе прокатных электровелосипедов зафиксировано их размещение на тротуарах, подходах к пешеходным переходам, остановочных пунктах и других местах, ограничивающих свободное перемещение горожан. Припаркованные электровелосипеды, как и электросамокаты, не должны препятствовать передвижению пешеходов, уборке тротуа­ров, безопасности дорожного движения», — пояснили «Новому компаньону» в городской администрации.

Чиновники намерены проводить работу по перемещению, хранению и возврату электровелосипедов, бесконтрольно размещённых на территории общего пользования, аналогично процедуре по регулированию размещения электросамокатов.

Утром самокаты, вечером велосипеды

В конце апреля электровелосипеды сначала заметили в Индустриальном районе, а затем и в других местах города. В компании Whoosh, которая запустила новый вид транспорта, посчитали, что ограничения, которые городские власти ввели на работу СИМ, на электровелосипеды распространяться не могут.

Парк электровелосипедов этой компании начал работать в пилотном режиме. С помощью электровелосипедов пермяки могут совершать поездки в среднем на 10—12 км. Принцип работы этих транспортных средств похож на работу самокатов кикшеринга. Арендовать их можно с помощью приложения. А оставить велосипед пользователи могут лишь в точках виртуальной парковки, поскольку это обеспечивает порядок в размещении велосипедов в городе.

Что касается правил дорожного движения для велосипедов, то они отличаются от правил для СИМ. В частности, если нет велодорожек, передвигаться нужно по обочине автомобильной дороги, на которой действует ограничение скорости до 60 км/ч. Если такой возможности нет, то нужно ехать по тротуару. Скорость электровелосипедов ограничена 20 км/ч, если ехать за счёт мотора.

Напомним, противостояние городских властей и компаний по аренде самокатов началось ещё в прошлом году, а в конце марта депутаты Пермской городской думы поддержали изменения в городские правила благоустройства. Этот документ вводил новый порядок размещения средств индивидуальной мобильности. Теперь пользователи или собственники электросамокатов могут размещать их только на велопарковках. При этом в центре города парковка СИМ правилами запрещена. Иными словами, в этом сезоне пермякам разрешили пользоваться самокатами, но припарковаться в центре города практически негде. Представители сервисов кикшеринга пытаются выйти на диалог с городскими властями, просят защиты у прокуратуры и параллельно ищут оставшиеся способы легальной парковки электросамокатов в центральной части города.

За первую неделю работы по новым правилам власти города вывезли на штрафстоянку более 500 самокатов за нарушение правил парковки. В связи с этим в середине апреля компании «МТС Юрент» и Whoosh временно приостановили прокат электросамокатов в Перми из-за возникших сложностей при согласовании их работы с администрацией города и из-за новых ограничений.

Представители сервиса проката электровелосипедов Whoosh считают, что сейчас беспорядка на парковках нет, потому что в компании «внимательно следят за этим». Нарушителей наказывают рублём: за оставление самоката вне парковки положен штраф 500 руб., при повторном нарушении — 1000 руб., а при системном повторении нарушений — блокировка аккаунта.

«Нам очень важен комфорт всех жителей Перми. Сервис Whoosh внимательно следит за порядком на парковках. Как и в случае с электросамокатами, оставить велосипед после поездки можно только в точке виртуальной парковки. Мы дополнительно усилили сервисные команды Whoosh, которые круглосуточно перемещаются по городу, переставляя самокаты там, где они оставлены неудачно», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Неопределённость формулировок и федеральные тренды

В борьбе между администрацией, сервисами и пользователями кикшеринга тактическую побе­ду одерживают вторые, считает координатор сообщества «Урбан Пермь» Ростислав Толмачев.

«Благодаря решению администрации по запрету парковки самокатов в центре города пермяки получили возможность использовать ещё один вид современного, безопасного и эффективного городского транспорта — электровелосипед. В некотором смысле он даже удобнее самоката: даёт больше возможностей, ведь можно ехать не только по тротуару, но и по правому краю проезжей части. Это кардинально меняет опыт использования, потому что на проезжей части не нужно объезжать пешеходов и прыгать по бордюрам. Поездки для опытных райдеров будут занимать меньше времени и будут комфортнее. Но администрация решила не прекращать свою антиобщественную запретительную политику в отношении экологичного компактного транспорта, желая запретить теперь ещё и велосипеды», — заявил общественник.

Председатель РОО «За права многодетных Пермского края» Людмила Ёлтышева полагает, что такой вид транспорта, как электросамокаты и электровелосипеды, не подходит для центра города.

«Пешеходные зоны в центре как раз для того и существуют, чтобы по ним спокойно можно было прогуляться с семьёй, с детьми, а приходится идти и оглядываться, чтобы не попасть под колёса. Сама оказалась невольным участником такого ДТП. Мы шли до набережной с детьми, а парень с девушкой ехали на электросамокате. Я только и успела, что своих детей отдёрнуть за руку. Парень с девушкой перелетели через руль и упали на асфальт», — рассказала Ёлтышева.

Руководитель общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилёва отмечает, что сами по себе электросамокаты и электровелосипеды удобный вид транспорта для тех, кто не имеет машины. Однако на данный момент в Перми ещё не сформировалась культура их использования.

«Часто нарушают правила дорожного движения. Они просто едут через перекрёсток, не спешиваясь, что опасно, потому что водители автомобилей при повороте могут их не увидеть. Неоднократно сама применяла экстренное торможение», — рассказала Гилёва.

Кроме того, она обратила внимание, что часто электротранспорт размещают на местах парковки для инвалидов, что недопустимо.

«Нужно повышать культуру пользования электротранспортом. Возможно, стоит проводить мероприятия, на которых говорить о соблюдении правил дорожного движения», — отметила Гилёва.

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