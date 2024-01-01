«Юрент» просит Корпорацию МСП вмешаться в конфликт с пермской мэрией
Власти не идут на диалог с предпринимателями
Франчайзи сервиса кикшеринга «Юрент» (компания предоставляет услуги в Перми) обратилась к гендиректору и председателю правления Корпорации МСП Александру Исаевичу с просьбой помочь разрешить спорную ситуацию с пермскими властями. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе сервиса.
В апреле «Юрент» приостановил работу в Перми через несколько недель после старта сезона из-за политики властей. Речь идёт о внесённых изменениях в Правила благоустройства города и о запрещении размещения электросамокатов и других СИМ в центре и на 38 улицах в разных районах Перми.
В «Юрент» рассказали, что пытались продолжать работу с учётом новых требований, однако власти начали эвакуировать самокаты сервиса на штрафстоянки даже с тех мест, где ограничения на парковку не действовали.
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