«Юрент» просит Корпорацию МСП вмешаться в конфликт с пермской мэрией Власти не идут на диалог с предпринимателями Поделиться Твитнуть

Франчайзи сервиса кикшеринга «Юрент» (компания предоставляет услуги в Перми) обратилась к гендиректору и председателю правления Корпорации МСП Александру Исаевичу с просьбой помочь разрешить спорную ситуацию с пермскими властями. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе сервиса.

В апреле «Юрент» приостановил работу в Перми через несколько недель после старта сезона из-за политики властей. Речь идёт о внесённых изменениях в Правила благоустройства города и о запрещении размещения электросамокатов и других СИМ в центре и на 38 улицах в разных районах Перми.

В «Юрент» рассказали, что пытались продолжать работу с учётом новых требований, однако власти начали эвакуировать самокаты сервиса на штрафстоянки даже с тех мест, где ограничения на парковку не действовали.

«Юрент» также предложил решить проблему, оплатив строительство велосипедной инфраструктуры, но не получил ответа. В итоге компания была вынуждена приостановить работу в краевом центре.





«На основании вышеуказанного, просим вас, уважаемый Александр Игоревич, оказать содействие в организации переговоров с администрацией Перми, для обсуждения выработки обоюдно выгодных решений, отвечающих безопасности граждан, развитию комфортной городской среды и эффективной работе бизнеса, в части определения зон стоянок электросамокатов», — сказано в обращении.

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