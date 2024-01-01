Алёна Бронникова Уровень доступности автомобилей в Прикамье оказался ниже общероссийского При этом весной возможность покупки авто выросла по сравнению с прошлым годом Поделиться Твитнуть

Сервис Авто.ру совместно с платформой hh.ru опубликовали результаты исследования уровня доступности автомобилей. Аналитики рассчитали соотношение средней цены автомобиля к медианной зарплате в российских регионах. Согласно опубликованным данным, в Прикамье этот показатель оказался ниже общероссийского.

За основу расчётов были взяты наиболее популярные среди россиян марки возрастом от трёх до семи лет. Каждая единица индекса в исследовании равна одной медианной заработной плате Так, в апреле 2024 года индекс доступности Lada Vesta в Пермском крае составил 19,9, а на Hyundai Solaris — 25,4. Общий федеральный показатель составил 18,2 и 23,6 соответственно. В среднем на территории ПФО индекс оказался выше, чем в регионе и составил 20,8 и 27,1.

При этом весной у жителей Прикамья возможность приобрести автомобиль значительно выросла по сравнению с концом 2023 года. В ноябре Lada Vesta в регионе можно было приобрести на 20,6 медианных зарплат, а Hyundai Solaris — на 28,1.

Повышение доступности автомобилей эксперты объясняют ростом заработных плат.

«В марте 2024 года медианная зарплата по Центральному федеральному округу выросла на 7% к февралю. Это следствие гонки зарплат на фоне увеличения дефицита кадров перед новым сезоном найма, а цены на выбранные автомобили практически не изменились (падение/рост до 1%)», — рассказали эксперты.

Ранее сообщалось, что в марте средняя цена подержанного автомобиля в Пермском крае опустилась на 2,4% (до 1,3 млн руб.), а цена новых моделей снизилась в среднем на 16,2% (до 2 млн руб.).

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