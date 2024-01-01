В марте цены на новые автомобили в Пермском крае снизились на 16,2% Подержанные подешевели на 2,4% Поделиться Твитнуть

Эксперты сервиса Авто.ру изучили объявления о продаже новых и подержанных автомобилей в Пермском крае. Так, за прошедший месяц средняя цена подержанного автомобиля опустилась на 2,4% (до 1,3 млн руб.), а цена новых моделей снизилась в среднем на 16,2% (до 2 млн руб.).

В частности, среди новых авто упала цена на Lada Niva Legend (-4%, или 983 тыс. руб.). На 2% стал дешевле Haval Jolion (2,4 млн руб.).

В то же время выросла цена на некоторые новые модели. Например, 2,8 млн руб. стал стоить Jetour Dashing (+5%). Подрос в цене и автомобиль Lada Niva, достигнув стоимости в 1,4 млн руб. (+3%) и до 3,4 млн руб. (+3%) подорожал Haval Dargo.

На рынке подержанных автомобилей (до 15 лет) значительное снижение средней цены зафиксировано на модель Lada Kalina (-9,1%, или 295 тыс. руб.). На 8,4% упала цена на Kia Rio — до 823 тыс. руб. Также в среднем на 7,4% стал дешевле Renault Arkana (1,7 млн руб.). Немного дешевле стал Chevrolet Lacetti: -5,3%, или 533 тыс. руб.

Рост цен на автомобили с пробегом больше всего отмечен на Lada Priora: +10% (355 тыс. руб.), Ford Focus +9,3% (930 тыс. руб.) и Chevrolet Niva +7% (706 тыс. руб.). На 5% дороже стал и Kia Rio: цена на автомобиль достигла 1,2 млн руб., а Hyundai Solaris достиг стоимости в 848 тыс. руб. (+4,5%).

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