В Перми мальчик на квадроцикле сбил 6-летнего ребёнка Школьник катался на транспорте без разрешения Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Свердловском районе Перми на ул. Героев Хасана восьмилетний школьник наехал на 6-летнего ребёнка. Происшествие случилось днём 8 июня. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, после ДТП виновник аварии скрылся с места происшествия. За руль транспортного средства он сел без разрешения.

В полиции пояснили, что после инцидента пострадавшего мальчика доставили в больницу.

«Предварительно установлено, что школьник взял квадроцикл без разрешения взрослых. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в полиции.

Напомним, в начале июня в дорожно-транспортном происшествии в Карагайском округе Пермского края пострадали два ребёнка. Инцидент произошёл 2 июня в 9.15 на автодороге Карагай—Вознесенское. Водитель автомобиля «Форд Куга» не уступила дорогу и допустила столкновение с двигавшейся по главной дороге автомашиной «Хендай».









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.