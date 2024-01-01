Двое детей пострадали в ДТП на трассе в Прикамье Поделиться Твитнуть

В дорожно-транспортном происшествии в Карагайском округе Пермского края пострадали два ребёнка. Об этом сообщили в «Поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа».

Спасатели сообщили, что 2 июня в 9 час. 15 мин. на автодороге Карагай-Вознесенское Карагайского муниципального округа Пермского края со стороны с. Вознесенское в направлении Перми двигался автомобиль «Форд Куга».

За рулём была женщина 1979 г.р. На 990 км автодороги Кострома-Шарья- Киров- Пермь, на перекрёстке неравнозначных дорог она не выполнила требование ПДД уступить дорогу и допустила столкновение с двигавшейся по главной дороге автомашиной «Хендай». Ею управлял водитель 1980 г.р.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили два несовершеннолетних пассажира автомашины «Форд Куга».

Ранее «Новый компаньон» писал, что утром 3 июня в Перми погибла пенсионерка 1943 г.р. На перекрёстке Комсомольского проспекта и ул. Полины Осипенко она попала под автобус ЛиАЗ.





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