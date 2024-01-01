В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию в Перми с участием автобуса Поделиться Твитнуть

В понедельник, 3 июня, в 10 час. 56 мин. в Перми по Комсомольскому проспекту со стороны ул. Белинского в направлении ул. Полины Осипенко двигался автобус ЛиАЗ под управлением мужчины 1978 г.р. По предварительным данным, при повороте направо на ул. Полины Осипенко на разрешающий сигнал светофора водитель пассажирского транспорта не предоставил преимущество женщине, которая переходила проезжую часть также на «зеленый», и допустил на неё наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка 1943 г.р. от полученных травм скончалась на месте. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Ранее об аварии в центре Перми сообщили городские паблики и telegram-каналы. В минздраве «Новому компаньону» подтвердили информацию об аварии с пострадавшей. «Женщина скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе министерства.





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