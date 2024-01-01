В центре Перми автобус насмерть сбил пешехода Поделиться Твитнуть

На перекрёстке ул. Полины Осипенко и Комсомольского проспекта в Перми утром 3 июня автобус сбил женщину. По предварительным данным, она выбежала на дорогу. Сообщение о ДТП появилось, в частности, в telegram-канале «ЧП-Пермь».

В минздраве «Новому компаньону» подтвердили информацию об аварии с пострадавшей. «Женщина скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Как передаёт perm.aif.ru со ссылкой на дептранс, наезд на пешехода около 11 час. допустил водитель автобуса №13, который поворачивал с Компроса на ул. Полины Осипенко. В ГИБДД информацию об аварии пока не прокомментировали.

Ранее в Госавтоинспекции отмечали, что за четыре месяца 2024 года в Пермском крае было зарегистрировано 520 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 66 человек погибли и 624 человека получили ранения различной степени тяжести. По всем категориям дорожных аварий в этом году отмечается незначительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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