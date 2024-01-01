В мае в Пермском крае выросло количество браков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В органах ЗАГС Пермского края в мае было зарегистрировано 850 браков. Это на 178 браков больше, чем в мае 2023 года (672).

При этом в краевом ЗАГСе отметили, что хотя многие современные пары не верят в приметы (наверное, все слышали «в мае жениться – всю жизнь маяться»), количество браков, заключённых в мае, всё ещё остается ниже, чем в другие месяцы.

Любопытный факт: рекордным по количеству свадеб для Прикамья стал май 1953 года – тогда было зарегистрировано 2902 брака.

Всего с начала 2024 года в Пермском крае поженились 4568 пар.

Ранее сообщалось, что в Перми в мае было зарегистрировано 438 браков, а на свет появилось 970 малышей: 497 мальчиков и 473 девочки (это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года). В мае в краевом центре было зарегистрировано на одну двойню больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, — 15 и 14 соответственно.





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